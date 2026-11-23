Lazio, settore giovanile: bilancio positivo per i biancocelesti nel fine settimana del 21 e 22 novembre: sorridono Under 17, Under 16 e Under 14

Un fine settimana ricco di emozioni per il settore giovanile della Lazio, protagonista di risultati importanti nei campionati nazionali e regionali. Tra sabato 21 e domenica 22 novembre, le giovani aquile hanno conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, confermando la competitività delle formazioni biancocelesti. A prendersi la scena sono soprattutto i successi dell’Under 17 contro il Frosinone e dell’Under 16 sul campo del Napoli, mentre resta l’amarezza per la rimonta subita dall’Under 18 contro il Genoa.

L’Under 18 spreca il doppio vantaggio: il Genoa rimonta e vince 3-2

La delusione più grande arriva dall’Under 18, che incassa una sconfitta casalinga contro il Genoa al termine di una partita iniziata nel migliore dei modi. I biancocelesti trovano infatti il doppio vantaggio grazie alle reti di Santolini, a segno dopo appena otto minuti, e Lulaj, che firma il 2-0 al 23′.

Nella ripresa, però, cambia completamente l’inerzia dell’incontro. Un’autorete di Maggiora Vergano riapre la sfida, prima delle reti di Consoli e Ndreu, che completano la rimonta rossoblù fissando il risultato sul 2-3. Una battuta d’arresto pesante per la formazione biancoceleste, che scivola al nono posto in una classifica particolarmente equilibrata.

Spettacolo dell’Under 17: poker al Frosinone e ritorno da favola

Torna a sorridere l’Under 17 allenata da Alessio Fazi, protagonista di una convincente vittoria per 4-1 contro il Frosinone. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si accende nella ripresa con il vantaggio firmato dal capitano Gianmarco Ricci.

Gli ospiti trovano momentaneamente il pareggio con Massarut, ma la reazione della Lazio è immediata. Tacchi realizza una doppietta nel giro di quattro minuti, indirizzando definitivamente la gara.

A rendere ancora più speciale il successo è il gol di Schettini Ambrosio, tornato in campo dopo ben nove mesi di stop. Una rete dal significato particolare, che accompagna la formazione biancoceleste al quarto posto in classifica, con una partita ancora da recuperare.

Under 16 da urlo a Napoli: rimonta firmata Coppola e Interlandi

Successo esterno di grande valore anche per l’Under 16 di Simone Rughetti, capace di espugnare il campo del Napoli con il risultato di 2-1.

La sfida si mette subito in salita per le giovani aquile, sorprese dopo appena quattro minuti dalla rete di Vives. La Lazio, però, non si arrende e trova il pareggio al 40′ del primo tempo grazie a Coppola.

Nella ripresa arriva l’episodio decisivo: Interlandi trasforma un calcio di rigore all’ottavo minuto e completa la rimonta biancoceleste. Una vittoria che permette alla squadra di lasciarsi alle spalle la prima sconfitta stagionale e di difendere il quarto posto in classifica.

Under 15 fermata dal Napoli: pareggio nello scontro al vertice

Termina invece senza reti la sfida tra Napoli e Lazio Under 15, valida per la decima giornata di campionato.

La formazione allenata da Valerio Gualdaroni conquista un punto nello scontro diretto con i partenopei, senza riuscire a trovare il guizzo necessario per portare a casa l’intera posta in palio.

Lo 0-0 consente al Napoli di mantenere la vetta della classifica, mentre i biancocelesti scivolano in terza posizione. Resta comunque aperta la lotta nelle zone alte della graduatoria.

Settore giovanile Lazio, Under 14 Eccellenza inarrestabile

Prosegue senza ostacoli il cammino dell’Under 14 Regionali Eccellenza guidata da Igor Spiridigliozzi, ancora a punteggio pieno dopo il successo esterno per 3-0 contro l’Ottavia. A sbloccare la partita è Formosa all’11’ del primo tempo, mentre nella ripresa arrivano le reti di Iembo e Leonardo Corsi, che chiudono definitivamente i conti.

Un’altra prestazione positiva per le giovani aquile, che confermano il proprio primato e continuano a collezionare vittorie.

Il programma del settore giovanile si completa oggi, lunedì 23 novembre, con l’impegno dell’Under 14 Pro allenata da Matteo Grassi, attesa alle ore 16 al centro sportivo Green Club di Roma dalla sfida contro l’Ostiamare. Un confronto importante tra la terza e la seconda forza del campionato, che potrebbe incidere sugli equilibri delle prime posizioni.

Il bilancio complessivo del weekend resta dunque positivo per la Lazio, che continua a raccogliere risultati incoraggianti dalle proprie formazioni giovanili, tra vittorie importanti, rimonte e storie di ragazzi tornati protagonisti dopo lunghi periodi di assenza.