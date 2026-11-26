Il centrocampista ripercorre sui social la nascita della sua passione per il calcio e racconta le difficoltà affrontate

Una passione nata in famiglia, il sogno di scendere in campo e la determinazione necessaria per superare i primi pregiudizi. Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women, ha ripercorso attraverso i social network le tappe iniziali del proprio percorso nel mondo del calcio.

La giocatrice biancoceleste ha raccontato alcuni curiosi aneddoti legati alla sua infanzia, ricordando il ruolo della famiglia nella nascita della passione per il pallone e le difficoltà incontrate quando ha iniziato a giocare in una squadra composta esclusivamente da bambini.

Goldoni racconta come è nata la passione per il calcio

Il legame con il pallone è nato fin da piccolissima, grazie soprattutto all’influenza del padre e dei fratelli. Una passione coltivata inizialmente tra le mura domestiche, prima di riuscire a convincere la madre ad accompagnarla al campo.

GLI INIZI – «Ho iniziato a 7 anni, con mio fratello nella sua cameretta. Papà e i miei fratelli maschi hanno giocato tutti a calcio. Mi ha portato per la prima volta allo stadio a vedere l’Inter, ci ho messo due anni per convincere mamma a portarmi al campo a giocare. Non c’erano bambine, solo maschietti».

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La giocatrice e i pregiudizi affrontati da bambina

L’inserimento in una squadra interamente maschile ha rappresentato una delle prime sfide affrontate da Eleonora Goldoni. La calciatrice ha ricordato con ironia gli atteggiamenti di alcuni avversari durante le partite, raccontando come fosse poi il terreno di gioco a ribaltare la situazione.

LE PRESE IN GIRO – «Durante le partite c’erano maschietti che prendevano in giro i miei compagni di squadra per il fatto che avevano una femmina in squadra. Poi però finivamo la partita che andavano a piangere dai loro genitori».

Il racconto di Goldoni tra determinazione e passione

Gli aneddoti condivisi dalla giocatrice biancoceleste offrono uno spaccato delle difficoltà che possono incontrare le bambine intenzionate ad avvicinarsi al mondo del calcio, soprattutto in contesti nei quali la pratica femminile è meno diffusa.

La storia di Goldoni racconta un percorso caratterizzato dalla determinazione nel coltivare la propria passione, senza lasciarsi scoraggiare dagli stereotipi. Una testimonianza significativa anche per le nuove generazioni di calciatrici che sognano di trasformare il proprio amore per questo sport in una professione.