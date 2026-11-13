Lazio Women, Camacho carica le biancocelesti prima della Fiorentina: «Sappiamo di poter vincere»

Lazio Women, Carla Camacho presenta la sfida contro la Fiorentina: dalla fiducia nel gruppo al lavoro con Grassadonia, fino al primo gol e all’ambientamento a Roma

La Lazio Women si prepara a tornare in campo per un appuntamento importante del campionato di Serie A femminile. Sabato 14 novembre, alle ore 18:00, le biancocelesti saranno impegnate in trasferta contro la Fiorentina, in una sfida che rappresenta un nuovo banco di prova per la formazione guidata da Gianluca Grassadonia. Alla vigilia dell’incontro, Carla Camacho ha analizzato il momento della squadra, mostrando grande fiducia nel percorso intrapreso.

L’attaccante spagnola, intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, ha affrontato diversi argomenti: dalle difficoltà del campionato italiano alla crescita del gruppo, passando per la ricerca del primo gol personale e le sensazioni vissute nei primi mesi nella Capitale.

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Camacho presenta la sfida contro la Fiorentina: «Siamo pronte»

La trasferta contro la formazione viola richiederà attenzione e determinazione. Camacho è consapevole delle difficoltà che attendono le biancocelesti, ma si è detta convinta delle potenzialità della squadra e del lavoro svolto durante gli allenamenti.

«Sarà una partita difficile, come tutte in Serie A. Penso che siamo pronte. Abbiamo lavorato dall’inizio tantissimo, pian piano dobbiamo capire tutto quello che il mister ci chiede. Siamo convinte del percorso, faremo una bella partita. Penso che dobbiamo giocare tranquille, perché abbiamo tanto talento in questa squadra».

Uno degli aspetti evidenziati dall’attaccante riguarda il processo di crescita di una rosa composta da diverse calciatrici giovani e nuovi innesti. L’obiettivo è assimilare progressivamente le indicazioni tattiche di Grassadonia, trovando continuità nelle prestazioni e maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

«Dobbiamo seguire il piano del mister, siamo una squadra con molte giocatrici giovani e nuove, pian piano ci riusciremo e ne sono convinta e fiduciosa. Stiamo bene a livello di umore, siamo tranquille. Sappiamo di poter vincere, dobbiamo semplicemente capire quello che va fatto e penso ci stiamo arrivando. Siamo tranquille e convinte».

Lazio Women, Camacho aspetta il primo gol: «So che arriverà»

Non soltanto gli obiettivi collettivi. Nel corso dell’intervista, Camacho ha parlato anche delle proprie ambizioni personali, soffermandosi sulla ricerca della rete e sulle caratteristiche della Serie A femminile.

La giocatrice ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, spiegando di non vivere con particolare pressione l’attesa del gol. Spazio, infine, alle impressioni sulla città di Roma, dove la spagnola ha raccontato di essersi ambientata positivamente.

«Il gol? C’è sempre un po’ di responsabilità, ma penso – e l’ho sempre detto – che il gol è il risultato di tutto il lavoro, arriva dopo il lavoro di tutta la squadra. Personalmente sono tranquilla perché so che arriverà. Il campionato italiano mi sta impressionando a livello fisico, è molto forte e devi essere pronta per giocare in Serie A. Roma è una città bellissima, mi piace molto e anche la gente, è un po’ come in Spagna. Mi sento come se fossi a casa».