Lazio, calvario infinito per Marusic: si allungano i tempi dopo la seconda ricaduta. Gattuso studia le alternative ormai collaudate

Non trova pace Adam Marusic e, con lui, nemmeno la corsia mancina della Lazio. Quello che inizialmente sembrava un recupero gestibile nell’arco di un paio di settimane rischia ora di trasformarsi in uno stop decisamente più lungo, complicando i piani dello staff tecnico biancoceleste in un momento chiave della stagione. Le sensazioni emerse prima dal ritiro del Montenegro e poi al rientro del giocatore a Formello raccontano infatti di un percorso di recupero ancora pieno di ostacoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, per il terzino potrebbero servire più di quindici giorni per smaltire la seconda ricaduta consecutiva. Una sequenza sfortunata che costringe il club e l’allenatore Rino Gattuso a ricalibrare le rotazioni difensive senza forzare ulteriormente i tempi.

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Il calvario fisico di Marusic tra Lazio e Montenegro

La parabola recente di Marusic è segnata da tre passaggi ravvicinati che hanno frenato ogni tentativo di rientro stabile. Tutto è cominciato con lo stop rimediato nella sfida contro il Bologna, primo campanello d’allarme di una stagione subito in salita sul piano fisico.

Durante la prima sosta per le nazionali, il tentativo di accelerare il ritorno in gruppo ha prodotto una prima ricaduta, rallentando nuovamente la tabella di marcia. Appena rientrato nel ritiro del Montenegro in occasione della nuova pausa, il terzino si è poi fermato ancora una volta, andando incontro a un secondo intoppo che ora impone la massima prudenza a Formello.

Perché i tempi di recupero di Marusic preoccupano Formello

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte della Lazio, lo scenario più concreto indica una permanenza ai box superiore alle due settimane inizialmente ipotizzate. Dopo due ricadute ravvicinate, lo staff medico biancoceleste non può permettersi ulteriori rischi che comprometterebbero il prosieguo dell’annata del difensore montenegrino.

Per Marusic, dunque, l’obiettivo diventa ritrovare piena integrità fisica prima di rimettere piede in campo, accettando un’attesa più lunga pur di chiudere definitivamente questa fase sfortunata.

Le scelte di Gattuso sulla fascia sinistra senza Marusic

L’assenza prolungata di Marusic restringe inevitabilmente le soluzioni a disposizione di Gattuso lungo l’out mancino. Le gerarchie, tuttavia, appaiono già ben delineate in casa biancoceleste. Da una parte c’è Romano Floriani Mussolini, ormai diventato un titolare fisso nello scacchiere grazie a continuità e affidabilità; dall’altra resta pronta l’alternativa rappresentata da Manuel Lazzari a gara in corso. Con due sole pedine disponibili su quella corsia, la gestione delle energie diventerà fondamentale finché Marusic non tornerà pienamente arruolabile.