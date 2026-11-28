Lazio, la tifoseria risponde presente: ecco quanti biglietti sono stati venduti per la gara odierna in programma a Torino. Cosa filtra

Non conosce soste né confini la passione del popolo biancoceleste, pronto a trasformare anche la trasferta piemontese in una dimostrazione di attaccamento fuori dal comune. In vista del fischio d’inizio fissato per oggi alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, la Lazio guidata da Gennaro Gattuso potrà contare ancora una volta su una cornice di pubblico straordinaria nel settore riservato agli ospiti.

La previsione parla infatti di circa 2.300 sostenitori capitolini pronti a riempire gli spalti per accompagnare la squadra nella sfida contro i granata, confermando un trend di fedeltà che ormai accompagna ogni appuntamento lontano dalla Capitale, lo riporta Il Corriere dello Sport.

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La spinta del settore ospiti per Gennaro Gattuso e la Lazio in Torino-Lazio

Scendere sul campo alle 18:00 contro il Torino potendo contare su una spinta così compatta rappresenta un fattore emotivo di primo piano per Gennaro Gattuso e per tutto il gruppo in Torino-Lazio. In una gara delicata e ricca di insidie ambientali, sentire il calore costante di oltre 2.300 tifosi consente ai calciatori biancocelesti di mantenere alta la tensione agonistica lungo tutti i novanta minuti e di affrontare con maggiore personalità la pressione dei padroni di casa.

L’entusiasmo attorno alla Lazio

Dalla dirigenza allo spogliatoio, il messaggio che arriva dagli spalti è chiaro: la Lazio non cammina mai sola, nemmeno nelle trasferte più impegnative del calendario come Torino-Lazio. L’abbraccio annunciato dell’Olimpico Grande Torino diventa così la migliore cornice possibile per accompagnare la formazione di Gennaro Gattuso contro i padroni di casa e alimentare la spinta verso il prossimo ritorno all’Olimpico.