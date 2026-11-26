Mercato Lazio, i crediti futuri non potrebbero bastare ad evitare un nuovo blocco nella sessione invernale. Confronto tra Lotito, Fabiani e Gattuso

In casa Lazio torna a farsi pesante lo spettro del mercato bloccato, una prospettiva che rischia di colpire per la seconda volta il club dopo quanto già accaduto nell’estate 2025. Secondo quanto ricostruito dall’edizione odierna de Il Messaggero, questa volta non basteranno i crediti futuri né eventuali soluzioni contabili per evitare lo stop alle operazioni in entrata.

La data chiave è fissata al 30 novembre, termine ultimo per la consegna della documentazione richiesta, ma all’interno della società biancoceleste regnerebbe già una sostanziale consapevolezza sull’esito della vicenda. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbero infatti già messo in conto un verdetto sfavorevole, con margini ridottissimi per ribaltare la situazione in un secondo momento.

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Il silenzio di Lotito e Fabiani sul mercato bloccato

Un segnale significativo arriva dal retroscena raccontato da Il Messaggero sul fine settimana appena trascorso. Lotito e Fabiani hanno avuto modo di confrontarsi con Gennaro Gattuso, ma nel corso dei contatti non sarebbe mai stato affrontato il tema della campagna acquisti.

Una scelta che fotografi bene il clima attuale attorno ai capitolini: parlare di rinforzi appare oggi prematuro, se non inutile, davanti a una decisione ritenuta ormai inevitabile e difficile da sbloccare anche nelle settimane successive alla scadenza del 30 novembre.

Perché la Lazio fatica a evitare il mercato bloccato

Il nodo non riguarda soltanto i parametri da rispettare entro fine mese, ma anche la sostenibilità concreta di un eventuale sblocco. Lotito e Fabiani conoscono già l’entità della cifra necessaria per rimuovere il vincolo, eppure quella strada viene giudicata estremamente complicata da percorrere.

Anche qualora il club biancoceleste riuscisse a coprire l’importo richiesto per sbloccare le operazioni, il club si ritroverebbe comunque privo di liquidità utile per finanziare nuovi innesti. Di fatto, il mercato bloccato verrebbe superato solo sulla carta, lasciando la dirigenza senza margini reali di spesa.

La linea di Gattuso e lo scenario sul mercato bloccato

In un quadro simile, l’unica via per intervenire sulla rosa passerebbe dalle cessioni: vendere prima di poter acquistare. È proprio questa ipotesi, tuttavia, a trovare la chiusura netta di Gattuso, poco intenzionato a prendere in considerazione uno scenario costruito sui sacrifici in uscita.

Tra vincoli finanziari, tempi stretti e una posizione tecnica ben chiara, la Lazio si avvicina così alla scadenza del 30 novembre con poche illusioni e con una pianificazione fortemente condizionata.