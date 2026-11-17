Zaccagni, sospiro di sollievo per il numero 10 biancoceleste. Rino Gattuso conta di averlo per la sfida Lazio-Lecce in programma sabato allo stadio “Olimpico”

La pausa per gli impegni delle selezioni nazionali regala segnali decisamente incoraggianti al quartier generale di Formello. In vista della delicata sfida casalinga contro il Lecce, in programma sabato allo stadio Olimpico e valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso inizia a raccogliere frutti preziosi dal lavoro svolto dall’infermeria.

Oltre al graduale recupero di Davide Frattesi, tutte le attenzioni dello staff medico e dei tifosi sono rivolte alle condizioni fisiche del capitano Mattia Zaccagni, sempre più vicino al ritorno sul terreno di gioco.

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Le condizioni di Zaccagni e i segnali verso Lazio Lecce

Le ultime notizie che filtrano da Formello parlano di un netto miglioramento del quadro clinico relativo al numero 10. L’edema al quadricipite sinistro, che aveva costretto l’esterno offensivo ai box nelle recenti uscite di campionato, si sta gradualmente riassorbendo grazie alle terapie mirate e al lavoro differenziato svolto negli ultimi giorni.

La risposta muscolare dell’attaccante sta confortando lo staff sanitario, lasciando aperto uno spiraglio concreto per il suo reintegro in vista del confronto con la formazione di Di Francesco.

I prossimi giorni decisivi per Zaccagni

La tabella di marcia prevede che il capitano possa tornare ad allenarsi parzialmente o interamente con il resto del gruppo già nei prossimi giorni. Saranno proprio le prossime sedute tattiche a risultare decisive per sciogliere ogni riserva sulla sua effettiva convocazione per il match dell’Olimpico contro la squadra salentina.

Gattuso non intende correre rischi inutili che possano compromettere il resto della stagione, ma avere anche solo a disposizione il proprio capitano a gara in corso rappresenterebbe una risorsa tecnica ed emotiva fondamentale.

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