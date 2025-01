Verona Lazio, al Bentegodi servirà la grande prova dell’ex: i numeri di Zaccagni con gli scaligeri

Verona Lazio, tanti ex della sfida tra le fila dei biancocelesti: da Baroni a Zaccagni, i cui numeri con gli scaligeri sono importanti, a Noslin

In Verona Lazio i biancocelesti sono chiamati a vincere per invertire la rotta dopo l’ultimo periodo non semplice e per questo Baroni, come riportato dal Corriere dello Sport, fa affidamento a capitan Zaccagni.

Ex della sfida con gli scaligeri, contro i gialloblu Zaccagni ha preso parte a cinque gol in sei sfide contro l’Hellas. Un altro ex a cui Baroni (anche lui ex della sfida) chiederà una prova di livello è Noslin: l’anno scorso 5 gol in 17 partite che hanno attirato l’attenzione dei biancocelesti