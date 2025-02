Venezia Lazio, la carica di Di Francesco: «Vogliamo subito rialzare la testa e pensare alla prossima partita»

Venezia Lazio, a pochi giorni dalla sfida del Penzo il tecnico dei lagunari carica la squadra in vista anche della volata salvezza

Al termine della partita persa dal suo Venezia contro il Genoa, in conferenza stampa Di Francesco si presenta carico in vista del finale di stagione, e anche in prossimità della gara con la Lazio di sabato

PAROLE – Cosa è mancato? È una domanda che mi hanno fatto spesso. È mancato che non concretizziamo quello che creiamo e va a determinare certi episodi che fanno parte del calcio ma che sono andati a favore del Genoa. Loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto e noi potevamo coprire meglio sui gol. E quando arrivi a queste partite che sono importanti, devi sfruttare le chance. Peccato ma ora dobbiamo rialzare la testa e pensare alla prossima”.