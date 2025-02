Venezia Lazio, Baroni a caccia del pokerissimo lontano dall’Olimpico: ecco da quanto manca ai biancocelesti

Condividi via email

Venezia Lazio, obiettivo quinta vittoria fuori casa per i biancocelesti: un pokerissimo che manca da anni, ecco quando è successo l’ultima volta

In Venezia Lazio i biancocelesti l’obiettivo di allungare la serie positiva lontano dall’Olimpico. I biancocelesti hanno vinto le ultime quattro trasferte (Napoli, Lecce, Verona e Cagliari) e puntano a un quinto successo consecutivo, traguardo che manca dal 2019-20: in quella occasione vinsero contro tre delle squadre citate sopra: Cagliari, Napoli e Verona oltre a Sassuolo e Brescia.

Il Venezia, penultimo in classifica, ha conquistato 12 punti al Penzo, corrispondente al 75% punti totali e cercherà di opporre resistenza. Baroni per l’occasione, come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe schierare Noslin al posto di Castellanos infortunato, mentre Pedro è tornato ad allenarsi con il gruppo.