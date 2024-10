Vecino «prezioso», la pagella di Lazio Genoa: con un appello al club

Vecino in gol contro il Genoa, la Lazio ha un uomo prezioso. Il suo ingresso ha messo il punto esclamativo sul match

Matias Vecino, la certezza in casa Lazio dalla panchina. Sua la rete del 3-0 nell’ultima sfida di Serie A contro il Genoa. Queste le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Ingresso prezioso perché rende la squadra più compatta. E poi si concede il primo gol stagionale».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «L’energia finale oscillando nei due moduli, trovando due occasioni, svettando su quel cross».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Insistiamo come in precedenti pagelle: la società lo corteggi all’infinito, non se lo faccia scappare come Felipe la stagione scorsa. Non c’è nessuno prezioso come lui: titolare o no, è sempre decisivo. Stacco di testa imperioso per il 3-0. Confidiamo nella spinta di Baroni, che ha già salvato Pedro».

IL CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Trova il primo gol stagionale, dopo averlo sfiorato. Impatto decisivo per mettere in ghiaccio la gara».