Vanoli su Pedro: «Mentalità impressionante. Giocatore che ad ogni allenamento andavano a 200 all’ora» 

Vanoli su Pedro: le parole dell’allenatore del Torino sullo spagnolo in forza ai biancocelesti dopo l’esperienza al Chelsea

Paolo Vanoli si prepara ad affrontare il suo prossimo incontro di Serie A previsto tra circa 24 ore. Il tecnico non ha rilasciato ai microfoni del Club la consueta conferenza stampa alla quale ha aggiunto diverse considerazioni che prescindono il match Como Torino.

In particolare ha espresso un parere su alcuni giocatori spagnoli, in particolare Vanoli su Pedro della Lazio. Ecco le sue parole sull’ala ex Barcellona in riferimento ai tempi del Chelsea:

«Ho avuto la fortuna di poterlo vedere ancora da giocatore. Quando ero stato al Chelsea dicevo sempre che gli spagnoli mi avevano impressionato come mentalità insieme a Pedro e Azpilicueta. Giocatori che ad ogni allenamento avevano mentalità forte per vincere, nell’allenarsi sempre ai 200 all’ora. E, conquistato il posto, volevano tenerselo fino alla fine. Non a caso sono giocatori che hanno vinto tanti titoli. Pedro vediamo ancora oggi cosa sta facendo (con la Lazio, ndr)…Il loro esempio di mentalità lo porto con me.