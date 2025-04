Valeri: «La partita con la Lazio per me è la più emozionante dell’anno. Ma tra la fede e il professionismo c’è differenza»

Condividi via email

Valeri dichiara il suo amore per la Lazio in conferenza stampa ma sottolinea che darà tutto in campo con la maglia del Parma. Le parole

A volte il destino è beffardo nel calcio, specie se ami una squadra sin da quando sei bambino e poi te la ritrovi contro da avversario in Serie A. Questo è ciò che è accaduto ad Emanuele Valeri, giocatore del Parma che presto sfiderà il proprio passato sentimentale. Il giocatore ducale ha infatti parlato con termini di grande amore e rispetto per la Lazio nella conferenza stampa in vista della partita. Le sue parole:

«La partita che si gioca all’Olimpico con la Lazio per me è la più emozionante dell’anno. Non ho mai nascosto la mia fede calcistica. Sarà una gara emozionante, ripeto, proprio nello stadio dove sono cresciuto e dove andavo a tifare coi miei genitori da bambino. Tra la fede e il professionismo però c’è una bella differenza».