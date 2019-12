Udinese, Nestorovski: «La Lazio è una squadra forte ma oggi dobbiamo vincere»

Udinese, Ilija Nestorovski ha parlato prima del match contro i biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Channel

A meno di un’ora dal match dell’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi, l’attaccante bianconero Ilija Nestorovski ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole:

«Nell’ultima gara abbiamo giocato bene. Oggi affronteremo una squadra che gioca bene, siamo venuti qui per soffrire ma anche per proporci in avanti e provare a portare a casa dei punti. Fisicamente siamo forti, ma abbiamo anche qualità e speriamo di fare bene.»

