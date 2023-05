Udinese-Lazio: centrocampo decimato. Sarri prova il piano di emergenza

La Lazio si presenterà alla gara con l’Udinese con un centrocampo praticamente decimato: Sarri pensa a Luis Alberto regista

La sfida di domenica sera tra Udinese e Lazio rappresenta uno snodo decisivo per i biancocelesti sulla strada per la qualificazione alla prossima Champions League.

Sarri ci arriva con il centrocampo decimato dalle assenze, in particolare nel ruolo di regista davanti alla difesa: Cataldi è out e anche Marcos Antonio, anche ieri rimasto in palestra a Formello, potrebbe saltare la trasferta. Ci sarà sicuramente il ritorno di Vecino ma, come riporta Il Messaggero, Sarri sta studiando anche un clamoroso piano d’emergenza che prevede Luis Alberto in cabina di regia. Le prossime 48 ore saranno decisive.