Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Udinese-Lazio, a pochi giorni dalla partita della Dacia Arena queste dovrebbero essere le probabili scelte di Sarri e Cioffi

Ormai ci siamo, ancora poche ore e la Lazio tornerà in campo e sfiderà in trasferta l’Udinese di Cioffi con l’obiettivo di confermarsi e proseguire la sua corsa verso un posto in Europa. Alla vigilia della gara, queste le probabili scelte di Sarri e Cioffi

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All.: Cioffi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.