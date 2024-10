Thiago Motta, scelta a sorpresa per Juve Lazio: spunta l'ipotesi - Lazio News 24

Thiago Motta, Douglas Luiz e non solo. Più ipotesi per sostituire Koopmeiners in Juventus Lazio

Thiago Motta per la trequarti, al posto di Teun Koopmeiners, avrebbe più opzioni disponibili. La più accreditata, anche considerando l’esborso economico, riguarda Douglas Luiz. L’ex Aston Villa però non è sicuro di un posto da titolare in Juventus–Lazio.

Secondo Sport Mediaset, l’allenatore bianconero starebbe valutando l’ipotesi di lanciare dal primo minuto il classe 2006 montenegrino Adzic. Un dubbio quello del trequartista che sembrerebbe destinato ad andare avanti fino a poche ore dal match.