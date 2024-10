Tacconi shock: «Vi racconto cosa ho VISSUTO durante il lungo calvario della mia malattia»

Tacconi, l’ex portiere della Juventus a distanza di qualche anno ripercorre il lungo calvario riguardante il suo aneurisma celebrale

Intervistato da Sportweek, Stefano Tacconi ex portiere della Juventus, ha rivissuto il lungo calvario che riguarda l’aneurisma celebrale che lo ha colpito nel 2022. Ecco cos ha detto l’ex bianconero

PAROLE – Non capivo niente, e avevo perso trenta chili. Non riuscivo a tenere la testa su, non potevo camminare, balbettavo. I medici hanno detto a mia moglie che ero come un bambino di tre anni. Praticamente ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto

Non mi hanno mai lasciato solo, mia moglie ha seguito tutte le indicazioni del professor Barbanera. Non hanno smesso un minuto di credere che potevo farcela. Il percorso era giusto, dopo Asti sono stato in un centro riabilitativo a Milano. Lì all’inizio è stata durissima, volevo stare da solo, ma poi ho fatto amicizia con gli altri degenti. Un giorno mia moglie non mi ha trovato in camera. Ero a giocare a briscola con gli altri e mi ricordavo perfettamente le regole del gioco