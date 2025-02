Stendardo: «La Lazio ha giocato veramente molto bene contro il Napoli e c'è stato un giocatore che mi ha entusiasmato molto» - Lazio News 24

Stendardo, l’ex biancoceleste alla luce del pari di sabato tra la Lazio e il Napoli rilascia le sue considerazioni sul match e sulle aquile

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto alla luce del pari dell’Olimpico di sabato tra Lazio e Napoli, Guglielmo Stendardo il quale rilascia alcune dichiarazioni sul match soffermandosi sulla prova dei biancocelesti e di Isaksen

PAROLE – Partita bella, equilibrata. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Gran gol di Isaksen, gara positiva per i biancocelesti contro un Napoli un po’ in difficoltà. È stata delle migliori partite di Isaksen

Peccato per l’infortunio di Castellanos, ma Dia si è mosso bene quando è entrato. Noslin? Non ha avuto neanche il tempo di riscaldarsi, entrando così non è semplice per nessuno, lui può fare tutti i ruoli dell’attacco ma è stato condizionato anche dal mancato riscaldamento. Per me ha ampi margini di miglioramento. Sul primo gol si poteva fare qualcosa in più, Gila poteva muoversi meglio poi c’è da dire che Raspadori e Lukaku sono stati bravi; Marusic magari poteva intervenire. Sulla seconda rete è tutto un po’ fortuito, non si possono trovare grosse responsabilità

INFORTUNIO CASTELLANOS – Assenza pesante, ma la Lazio ha più soluzioni davanti, con caratteristiche diverse. Non penso che un giocatore possa condizionare il raggiungimento dell’obiettivo finale