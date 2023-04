Spezia, che tegola per Semplici: un titolare è a rischio per la Lazio

Spezia, ad una settimana dalla sfida casalinga contro la Lazio il tecnico dei liguri rischia di perdere un titolare

Archiviata la partita di Monza, per la Lazio sabato arriva la delicata sfida casalinga contro la Juventus che non può assolutamente sbagliare. Il venerdì successivo la squadra di Sarri andrà in trasferta contro lo Spezia, dove Semplici ha un grattacapo in vista di quel match.

L’ex tecnico del Cagliari rischia di dover fare a meno di Agudelo, il quale secondo quanto riporta la Nazione, si è fermato per un risentimento tendineo. Il giocatore non ci sarà sicuramente contro la Fiorentina