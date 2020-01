Serie A, un altro pareggio per l’Inter contro il Cagliari. Occasione per Lazio e Juventus

Serie A, terzo pareggio di fila per l’Inter di Conte che viene raggiunto dal Cagliari nel lunch match di questa ventunesima giornata

Succede di tutto a San Siro: l’Inter di Conte rimedia il terzo pareggio consecutivo in campionato dopo una partita contro il Cagliari che si infuoca negli ultimi minuti. Al minuto 29′ Lautaro Martinez realizza la rete dell’1-0 nerazzurro, segnando per la quarta volta di fila ai sardi. C’è molta Inter a cavallo tra primo e secondo tempo ma non riesce a trovare il raddoppio. Dal 60′ in poi comincia a vedersi la squadra di Maran e al 78′ arriva il solito gol dell’ex: dopo il sombrero di Joao Pedro, Nainggolan prova il tiro in porta e va in rete dopo la netta deviazione di Bastoni. Il vero episodio però arriva in pieno recupero: su un fallo non fischiato dall’arbitro, Lautaro si scalda troppo e viene mandato direttamente negli spogliatoi e il numero 10 nerazzurro si infuria. I suoi atteggiamenti dopo l’espulsione potrebbero portarlo a saltare anche il Derby di Milano che si giocherà fra due giornate. In chiave classifica l’Inter arriva a quota 45 punti mentre il Cagliari raggiunge quota 31. Con l’1-1 di San Siro, Lazio e Juventus sorridono e le partite di oggi saranno ancora più importanti per frenare i nerazzurri: i biancocelesti raggiungerebbero gli stessi punti mentre i bianconeri allungherebbero di 6 punti sulla seconda in classifica.