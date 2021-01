Serie A, la classifica di tutti i tempi: Immobile 28esimo

La classifica dei giocatori che hanno segnato più gol nella storia della Serie A: Silvio Piola in vetta, Immobile 28esimo

Chi ha segnato più gol in Serie A? Nella classifica dei 100 giocatori con più reti nella storia del calcio italiano svetta Silvio Piola, campione del mondo nel 1938 in Francia con la nazionale italiana. Piola ha giocato con la Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara e ha raggiunto quota 274 gol considerando esclusivamente i campionati a Girone unico. Al secondo posto Francesco Totti con 250 reti, ma tutti realizzati con un’unica maglia, quella della Roma. Al terzo posto nella classifica di chi ha segnato più gol in Serie A c’è lo svedese Gunnar Nordhal con 225 gol, che vinse due campionati negli anni 50 con il Milan.

Tra i giocatori che hanno esordito nel massimo campionato italiano dal 1994/95 in poi, Higuain è stato il calciatore più veloce a raggiungere quota 100 gol, davanti all’ex centravanti della Juventus Trezeguet, giunto a quota 100 gol dopo 155 partite e all’ex attaccante del Milan Shevchenko, a 100 reti in Serie A dopo 162 partite. Considerando le singole gare, due giocatori nella storia della Serie A sono stati in grado di realizzare 6 reti: lo stesso Silvio Piola nella 7ª giornata della stagione 1933-34 e Omar Sivori nella 28ª giornata del 1960/61 contro i ragazzi dell’Inter e con l’ausilio di un rigore.

Fra i giocatori in attività guida Fabio Quagliarella della Sampdoria, che si è portato a 171 gol, mettendosi sulla scia di Amadeo Amadei nella classifica all-time dei bomber. Dietro di lui Ciro Immobile con 148 reti, poi Ibrahimovic con 144 centri (come Vieri, Di Vaio, Pulici e Lorenzi), più in giù Mertens con 97, Pandev con 95 gol, Andrea Belotti con 94 e Josip Ilicic, new entry assoluta, che ha raggiunto Gianfranco Zola con 90 reti. Ecco dunque la classifica dei marcatori di tutti i tempi in Serie A (in neretto i calciatori ancora in attività):