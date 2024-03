Serie A, come cambia la classifica per la Lazio dopo Napoli-Juve 2-1

Serie A, alla luce della vittoria degli azzurri contro la Juventus questa è la classifica aggiornata di campionato

Alla luce della vittoria del Napoli che si rilancia per la Champions, sulla Juventus per 2-1 questa è la classifica aggiornata di campionato ed ecco cosa cambia per la Lazio

Inter 69*

Juventus 57*

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 43

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 37

Monza 36

Genoa 33*

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Hellas Verona 23

Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14