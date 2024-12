Serie A, la classifica aggiornata dopo Venezia-Como 2-2

Serie A, alla luce della rocambolesca sfida del Penzo ecco come cambia la classifica aspettando Napoli-Lazio

Il turno domenicale di campionato sta per concludersi, e a far calare il sipario sulla giornata di serie A sarà la Lazio nella difficile trasferta del Maradona con il Napoli di Conte. Alle 18 ad andare in campo però sono state Venezia e Como, per un match fondamentale in ottica salvezza ed è finita 2-2. Alla luce di questo pareggio del Penzo la classifica recita quanto segue

Atalanta 34 (15 partite giocate)

Napoli 32 (14)

Inter 31 (14)

Fiorentina 31 (14)

Lazio 28 (14)

Juventus 27 (15)

Milan 22 (14)

Bologna 22 (14)

Empoli 19 (15)

Udinese 17 (14)

Roma 16 (15)

Torino 16 (15)

Parma 15 (15)

Genoa 15 (15)

Cagliari 14 (15)

Lecce 13 (15)

Hellas Verona 12 (15)

Como 12 (15)

Monza 10 (14)

Venezia 9 (15)