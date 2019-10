Lazio, Sconcerti: «Var? La Fiorentina se la prenda con Sottil»

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha dato la sua opinione sulle polemiche viola esplose al termine di Fiorentina-Lazio

Rocco Commisso ci è andato giù pesante nel giudizio arbitrale di Fiorentina – Lazio, ma per qualcuno il presidente viola ha esagerato con le parole. E’ questo il pensiero di Mario Sconcerti, esperto giornalista sportivo, intervistato alle frequenze di “TMW Radio”. Ecco il suo intervento a difesa dei biancocelesti e della squadra arbitrale: «A Firenze si sono arrabbiati molto per un presunto fallo nell’azione del gol siglato dalla Lazio a pochi minuti dal termine, ma la Fiorentina non ha perso la partita per l’episodio. Andrei a rivedere il Var solo per evidenziare gli errori di Sottil, che non è adatto a fare il quinto di centrocampo. Un giocatore di 20 anni non può mai andare a terra in tre contrasti su tre. Prendersela con gli arbitri significa non ammettere i propri sbagli».

