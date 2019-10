Fiorentina, la rabbia di Commisso: «Quello che è successo ieri è scandaloso…»

Rocco Commisso, intervenuto a Radio Anch’Io Sport, ha espresso il suo rammarico per alcune decisioni arbitrali in Fiorentina-Lazio

Rocco Commisso è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, dove ha espresso il proprio rammarico per alcune decisioni arbitrali in Fiorentina-Lazio: «Emozioni non belle per me ieri, non mi è piaciuto affatto quello che è accaduto. Dopo la gara contro il Napoli credevo avessimo finito con gli arbitraggi che non mi sono piaciuti. E’ scandaloso quello che è successo ieri, ha condizionato il nostro cammino. Sull’episodio finale come minimo bisognava andare al VAR, poi si poteva anche accettare la decisione. Era già successo contro il Napoli».