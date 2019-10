Lazio-Torino, le probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Mazzarri per il match della 10^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

LAZIO TORINO PROBABILI FORMAZIONI – Sogni e speranze europee per Lazio e Torino che mercoledì sera (ore 21.00) si sfidano allo stadio Olimpico di Roma per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per entrambe le squadre ricco turnover visti i tanti impegni ravvicinati. Il tecnico Simone Inzaghi potrebbe fare a meno degli acciaccati Immobile e Lucas Leiva e lasciare a riposo anche Luis Alberto (non al meglio la scorsa settimana). L’unica certezza è Caicedo. Tanti dubbi anche per mister Walter Mazzarri, soprattutto in difesa e a centrocampo: Bremer dovrebbe far rifiatare Izzo, mentre sperano in una chance Baselli e Meitè. Ecco di seguito i possibili schieramenti:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Indisponibili: Proto

Squalificati: Vavro

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi.

Indisponibili: Berenguer

Squalificati: