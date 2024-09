Sarri Milan, l’ex Lazio fa chiarezza: «Le voci NON MI INTERESSANO, FONSECA? ecco cosa penso di lui»

Sarri Milan, le parole del tecnico ex Lazio che fa chiarezza sulle voci sul suo possibile approdo sulla panchina rossonera

Sarri in un’intervista concessa al canale You Tube di Alfredo Pedullà è uscito allo scoperto sulle voci di un possibile approdo sulla panchina del Milan al posto di Fonseca. Di seguito le parole del tecnico ex Lazio.

LE DICHIARAZIONI – «A livello personale nessun approccio, le vivo per quello che sono voci e nel calcio le voci sono tante e non voglio parlare. Il Milan ha un allenatore che è anche una persona che stimo. Fonseca dice che sono il migliore allenatore italiano? Ci conosciamo, lo dice perché è un amico e una grande persona. Parliamo di calcio, le voci non ci interessano».