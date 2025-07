Zauri ricorda: «Al mio arrivo alla Lazio Mancini mi disse questo. Ritiro? Parte fondamentale» - Lazio News 24

Lazio, Zauri ricorda il suo primo ritiro: «Un’esperienza unica tra i grandi del calcio». La situazione

Luciano Zauri, ex centrocampista e capitano storico della Lazio, è tornato a parlare dei suoi anni in biancoceleste, soffermandosi sui ricordi legati ai ritiri precampionato. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Zauri ha raccontato la sua prima esperienza con la Lazio, risalente all’estate del 2003, quando in panchina sedeva Roberto Mancini.

«Il ritiro è un momento fondamentale per ogni squadra», ha dichiarato Zauri. «È lì che si costruiscono le basi fisiche e mentali della stagione che verrà». L’ex calciatore ha poi ricordato il suo arrivo nella Capitale: «Il mio primo ritiro con la Lazio fu particolare. Arrivai in ritardo rispetto agli altri perché il mio trasferimento venne ufficializzato a mercato già iniziato. Partii direttamente con la squadra per una tournée negli Stati Uniti, a Los Angeles».

Zauri ha raccontato con grande rispetto l’impatto avuto con lo spogliatoio biancoceleste: «Mi sono ritrovato in mezzo a campioni veri: Stam, Mihajlovic, Peruzzi, Couto. Lo stesso Mancini in panchina. Ero consapevole di entrare in un gruppo straordinario. Sono arrivato in punta di piedi e, per i primi giorni, rimanevo in camera il più possibile, cercando di ambientarmi senza forzare nulla».

Il racconto dell’ex capitano mette in luce l’importanza del ritiro nella costruzione dell’identità di squadra. Anche oggi, come allora, la Lazio si prepara a vivere questa fase con intensità, lavorando a Formello per gettare le basi della nuova stagione sotto la guida di Maurizio Sarri.

Le parole di Zauri sono un richiamo al passato, ma anche uno spunto per il presente: costruire una Lazio forte significa puntare sul gruppo, sull’umiltà e sul rispetto per la maglia. Valori che, ieri come oggi, fanno la differenza.