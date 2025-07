Gila, il difensore carica la sua Lazio: guardate cosa ha pubblicato sui social in vista della prossima stagione - Lazio News 24

Gila protagonista social: lo spagnolo della Lazio carico per il ritiro a Formello. La situazione attuale

Il primo giorno di ritiro estivo della Lazio a Formello si apre anche sotto il segno dei social. A testimoniare l’entusiasmo per la ripresa degli allenamenti è stato Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, che ha condiviso una foto nelle sue storie Instagram direttamente dal centro sportivo biancoceleste. Un gesto semplice ma significativo, che racconta la voglia del giocatore di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella nuova stagione.

Gila, arrivato alla Lazio nel 2022 dal Real Madrid Castilla, ha vissuto finora un percorso di crescita graduale. Dopo un periodo di ambientamento nel campionato italiano, lo spagnolo ha mostrato segnali di maturità nelle ultime apparizioni, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico e dei tifosi. Con l’inizio di questo nuovo ritiro, il centrale è determinato a convincere Maurizio Sarri e a conquistare maggiore spazio nella rotazione difensiva.

La foto condivisa da Gila non è solo un contenuto social, ma anche un segnale chiaro: il giocatore sente l’importanza di questa fase preparatoria, sa che sarà osservato da vicino e vuole farsi trovare pronto. La concorrenza in difesa sarà alta, ma la sua duttilità e il suo impegno potrebbero rivelarsi preziosi per Sarri, soprattutto in una stagione che vedrà la Lazio impegnata su più fronti.

Il gruppo biancoceleste ha iniziato ufficialmente il lavoro a Formello, tra test atletici, prime sessioni tattiche e il ritorno di alcuni punti fermi della rosa. In questo contesto, Gila vuole imporsi, puntando sulla continuità e sulla fiducia acquisita nelle ultime uscite.

La Lazio riparte, e anche se il mercato potrà portare novità nel reparto difensivo, Gila è pronto a giocarsi le sue carte. Il suo messaggio social è solo il primo passo di una stagione che potrebbe rappresentare per lui un’occasione di svolta. Occhi puntati sullo spagnolo: il ritiro è appena cominciato, ma Gila ha già lanciato il suo segnale.