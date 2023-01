Sarri, la Lazio è la sua Grande Bellezza

Maurizio Sarri, con la vittoria sul Milan, ha finalmente instillato in maniera definitiva il suo credo nella Lazio: ecco La Grande Bellezza

Maurizio Sarri sulle orme di Arrigo Sacchi. Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza il roboante 4-0 rifilato al Milan elogiando i principi di gioco del tecnico toscano praticamente identici a quelli dell’ex tecnico proprio dei rossoneri. Un credo tattico che ha finalmente attecchito anche nei calciatori più restii a garantire la doppia fase di gioco come Felipe Anderson e soprattutto Luis Alberto.

Tutti difendono, tutti attaccano. Paradossalmente l’assenza di Immobile, bravo a permettere alla squadra di sviluppare il gioco in verticale, ha permesso alla Lazio di esaltare al meglio le idee del tecnico. Il tridente leggero ha esaltato il concetto di tempo e spazio. Un blocco di 10 calciatori che si muove in perfetta sincronia uno con l’altro tanto nella fase offensiva quanto in quella difensiva. Sarri ha creato nella Lazio la sua Grande Bellezza.