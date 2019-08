Sampdoria-Lazio, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Sampdoria-Lazio, match valido per la 1^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Sampdoria-Lazio / E’ tutto pronto per l’inizio di un nuovo campionato di Serie A. La Lazio, che alla seconda giornata dovrà vedersela già con la Roma, esordirà a Marassi contro la Sampdoria. I blucerchiati, dopo aver salutato Giampaolo, hanno accolto in panchina l’ex giallorosso Di Francesco. Fischio d’inizio dell’arbitro Rocchi alle 20.45 di domenica 25 agosto. Coloro che non si recheranno nell’impianto sportivo ligure per seguire il match, dovranno collegarsi su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 255 sat.). Per vedere la partita in streaming sarà possibile utilizzare Sky Go oppure NOW TV, entrambe appartenenti al gruppo Sky. Il servizio è riservato ai soli abbonati.

Sampdoria-Lazio, la seduta d’allenamento

Mancano solo due giorni e poi sarà di nuovo serie A. La Lazio si allena nel quartier generale di Formello in vista della prima trasferta di Genova contro la Sampdoria. Alcune situazioni da valutare per mister Inzaghi: Lazzari si è allenato per tutta la seduta con il gruppo, con una fasciatura alla mano. Leiva invece è sceso in campo nella fase del riscaldamento per poi effettuare un lavoro differenziato insieme a Caicedo con il preparatore Fonte.

In regia quindi potrebbe essere il turno di Parolo che si gioca la maglia con Cataldi, è il numero 32 infatti ad oggi il vice Leiva. Si giocano un posto anche Lazzari e Marusic con Patric che sembra destinato alla panchina. In difesa: Acerbi, Vavro e Radu; davanti la coppia d’attacco formata da Immobile e Correa.

Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Barreto; Ekdal, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Caprari. A disp.: Falcone, Regini, Sala, Augello, Ferrari, Chabot, Leris, Vieira, Thorsby, Jankto, Gabbiadini, Bonazzoli. All.: Di Francesco.

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Patric, Marusic, Anderson, Leiva, Cataldi, Berisha, Caicedo. All.: Inzaghi.