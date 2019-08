Sampdoria-Lazio, l’arbitro sarà Rocchi: ecco i precedenti

La designazione arbitrale della 1^ giornata di Serie A 2019/2020: l’arbitro dirigerà il match Sampdoria-Lazio

Arbitro Sampdoria-Lazio / L’A.I.A. tramite il proprio sito ufficiale ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 1^ giornata di Serie A 2019/2020. Il match Sampdoria-Lazio, in programma domenica 25 agosto 2019 alle ore 20.45, sarà diretto dal signor Gianluca Rocchi. Di seguito, l’intera designazione:

SAMPDORIA – LAZIO

ROCCHI

MELI – PERETTI

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO

I PRECEDENTI – Gianluca Rocchi ha diretto 42 partite della Lazio, 16 delle quali sono terminate con la vittoria dei biancocelesti. In 8 occasioni è arrivato il pareggio, mentre le restanti 18 sono state sconfitte. L’ultima sfida fischiata dall’arbitro toscano è Milan-Lazio del 13 aprile scorso, terminata 1-0 in favore dei rossoneri. Ancora una disfatta arrivò contro il Napoli il 20 gennaio 2019 (2-1). Rocchi è stato anche direttore di gara del derby Lazio-Roma del 29 settembre 2018, in cui furono i giallorossi ad ottenere i tre punti. L’ultima vittoria diretta dal fischietto toscano è, infine, Udinese-Lazio dell’8 aprile 2018. Questa volta, grazie alle marcature di Luis Alberto e Ciro Immobile, furono i capitolini a vincere la partita.