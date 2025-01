Roma Lazio, Mimun: «Attenzione alla Lupa ferita, ma se saremo concentrati...»

Roma Lazio, le parole di Clemente Mimun sul derby di questa sera: la classifica parla chiaro, ma i biancocelesti dovranno stare attenti a queste trappole

Clemente Mimun, nel suo editoriale sul Messaggero prima di Roma Lazio, ha analizzato i vari rischi che i biancocelesti possono correre in questo derby: di seguito le sue parole.

PAROLE – «Quello di oggi è un derby fondamentale per i giallorossi e importante, non solo per il nostro orgoglio. Tra noi e i giallorossi in classifica c’è un abisso, la bellezza di 15 punti. E mentre noi siamo la vera sorpresa del torneo, la Roma è tra le delusioni più grandi. Tuttavia, grazie a Ranieri e all’ottima forma di Dybala, i “cugini” si stanno riprendendo e sono pronti a giocare la partita della vita. Nei derby, molto spesso, è la squadra che parte sfavorita a portare a casa il risultato pieno. A meno che i biancocelesti arrivino al match senza supponenza, pronti a ribattere colpo su colpo, consapevoli della propria forza, con la volontà di aiutarsi e a sacrificarsi fino in fondo. Non c’è bisogno di essere nati a Roma per capire quanto il derby sia il match della capitale e della regione. Mister Baroni ce l’ha ben chiaro. Ma bisogna che lo capiscano tutti i giocatori della nostra squadra. Romagnoli e Pellegrini hanno buone ragioni per saperlo, uno è di Anzio, l’altro, oltre tutto un ex, è proprio di Roma. Quanto a Zaccagni, Rovella e Guendouzi non ci stanno a perdere neppure nelle partitelle d’allenamento. Dietro Gila è una garanzia e Provedel sa il fatto suo. Ma anche su Marusic e la pattuglia dei neoacquisti si può contare, a patto che si evitino sanguinose distrazioni. Occorrerà, come sempre, essere concentratissimi, tenendo conto che non di rado chi segna per primo porta a casa i tre punti. L’ottimo Castellanos visto contro l’Atalanta potrebbe essere risolutivo, ma va aiutato e servito di più. Quanto ad Isaksen talvolta fa giocate bellissime, ma troppo spesso si fa saltare e non mi pare mostri la grinta che ci si aspetta da lui. Dopo la bella prova contro i bergamaschi, con la vittoria sfumata per un nulla, sarebbe bello prendersi questi tre punti, o almeno uscire indenni dalla stracittadina. Ma diffido di questa Roma, che ha bisogno di ritrovare gioco e punti. Possiamo fermarli perché siamo più squadra, nonostante assenze importanti. Ma che tutti facciano molta attenzione alla lupa ferita. Forza ragazzi!».