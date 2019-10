Rennes, il pres. Létang: «Abbiamo molto rispetto per la Lazio, è un club top»

Il presidente del Rennes, Olivier Létang, ha commentato la gara di questa sera contro la Lazio

Mancano poche ore a Lazio–Rennes. I biancocelesti hanno l’obbligo di invertire la rotta in Europa League, dopo la sconfitta con il Cluj. Il club francese, dal canto suo, è pronto a non rendere semplici le cose agli uomini di Inzaghi, come dichiarato dal presidente Létang ai microfoni di Tuttomercatoweb: «Come finirà con la Lazio? Non mi sbilancio, ma dobbiamo giocare una buona partita perché affrontiamo un avversario top. Abbiamo molto rispetto per la Lazio. È un grande club, è una delle squadre più forti del torneo e ha grandi giocatori. L’ultima partita inoltre ha dimostrato di essere in gran forma. Conosciamo il coefficiente di difficoltà e dovremo farci trovare pronti. Abbiamo avuto una buona partenza, battendo persino il Paris Saint-Germain. Ma il mercato in corso ha inevitabilmente cambiato la situazione. Ci sono volti nuovi che devono adattarsi, serve trovare il giusto ingranaggio».