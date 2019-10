Lazio Rennes, probabili formazioni: tanti cambi per Inzaghi

Le probabili formazioni di Lazio-Rennes, in programma domani alle ore 21 allo stadio “Olimpico” di Roma

EUROPA LEAGUE 2° giornata girone E – Lazio-Rennes / stadio “Olimpico” giovedì 3 ottobre 2019 ore 21:00

La Lazio si allena a Formello in vista dell’importante gara di domani contro il Rennes. Mister Inzaghi pensa ad un massiccio turnover. Gli unici che scenderanno in campo, titolari contro il Genoa, saranno Strakosha tra i pali, Acerbi in difesa e Immobile in attacco. In difesa quindi dovrebbero partire titolari Vavro e Bastos, come nella gara di Cluj, sulle fasce ci saranno invece Lazzari a destra e Jony a sinistra al posto di Lulic. Centrocampo rivoluzionato con Cataldi, Parolo e Berisha. In attacco Caicedo-Immobile, Correa non si è allenato questa mattina a causa di un affaticamento muscolare. Inzaghi proverà a recuperarlo per domenica.