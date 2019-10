Celtic Lazio, info e prezzi sulla vendita dei biglietti

Celtic – Lazio, ci sono nuove informazioni sulla vendita dei biglietti per il match di Europa League del 24 ottobre

Ci sono novità per itifosi relative alla gara del Celtic Park. Ecco il comunicato sulla vendita dei biglietti: «La S.S. Lazio comunica che da venerdi 4 ottobre verranno messi in vendita i tagliandi per la trasferta della gara di Uefa Europa League Celtic -Lazio di giovedì 24 ottobre».

Queste le modalità della vendita:

DALLE 16:00 DI VENERDI 4 OTTOBRE FINO ALLE 16:00 DI MARTEDI’ 22 OTTOBRE

– Solo presso i punti vendita listicket gruppo Ticketone ricevitorie e punti plus:

La ricevitoria rilascerà un voucher personalizzato con il quale si potrà ritirare il biglietto di ingresso stadio presso uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell’acquisto.

NESSUN LIMITE ALLA VENDITA – Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il lazio style scelto nel momento dell’acquisto, oltre al voucher acquistato in ricevitoria, sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in originale.

Questi i biglietti riservati ai tifosi biancocelesti:

– Settore Ospiti 1 basso – Prezzo: € 32,00 + 4,00 € per commisioni listicket per un totale di 36,00 €

– Settore Ospiti 2 alto – Prezzo: € 35,00 + 4,00 € per commisioni listicket per un totale di 39,00 €

– Settore Tribuna – Prezzo: € 35,00 + 4,00 € per commisioni listicket per un totale di 39,00 € (solo presso il Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C)

– Settore Ospiti per disabili in carrozzella con accompagno – Prezzo: € 35,00 + 4,00 € per commissioni listicket per un totale di 39,00 € (solo presso il Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C)

I Lazio Style 1900 abilitati al ritiro dei biglietti ingresso stadio, a partire dalle ore 12:00 di martedì 8 ottobre fino alle ore 19:00 di martedi 22 ottobre sono:

– Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C

– Lazio Style 1900 di Roma Est

– Lazio Style 1900 di Parco Leonardo

IMPORTANTE COMUNICAZIONE:

La S.S. Lazio informa che in occasione della gara Celtic – Lazio del prossimo 24 ottobre 2019, saranno adottate le stesse misure di sicurezza valide in Italia e pertanto i destinatari di DASPO non avranno titolo per accedere allo Celtic Park di Glasgow. È fondamentale presentare al ritiro dei tagliandi presso il Lazio Style 1900, lo stesso documento che porterete in trasferta in Scozia.