Radiosei, Zoff: «Dopo il lockdown Lazio ha sofferto la pressione, ma è un piacere vederla. Reina e Strakosha? Beh…»

Dino Zoff ha parlato a Radiosei del momento Lazio e dei portieri biancocelesti.

«La Lazio può far bene quest’anno, il finale della stagione scorsa non è stato da Lazio perchè ha sentito troppa responsabilità, tutti parlavano del possibile scudetto e la pressione se non sei abituato a viaggiare alto è una brutta bestia. La Lazio è piacevole da vedere, mi annoia il possesso palla, la Lazio invece è rapida, verticalizza con velocità. Reina meglio di Strakosha con la sfera tra i piedi? Che palle questa cosa di saper impostare, il portiere deve parare! Io credo che siano due buoni portieri, Reina ha esperienza e personalità importanti, ha i piedi buoni e tanto meglio. Ma Strakosha ha sempre fatto bene, quindi non siamo mal messi, checchè ne dicano».