Qatar 2022, Inghilterra Iran e il recupero da record

Qatar 2022, durante il primo tempo tra Inghilterra e Iran sono stati assegnati quattordici minuti di recupero

Il mondiale in Qatar verrà ricordato per le polemiche che hanno preceduto la competizione, ma anche per un nuovo record.

Durante il primo tempo di Inghilterra-Iran infatti, l’arbitro ha dovuto concedere ben quattordici minuti di recupero, a causa delle reti realizzate più lo scontro di gioco tra Beiranvand e il compagno di squadra Hosseini.