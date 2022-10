Provedel stanco ma imprescindibile: con l’Udinese ancora titolare

Ivan Provedel è apparso giù di tono nella gara di giovedì con lo Sturm Graz ma Sarri non ha alternative: con l’Udinese tocca ancora a lui

Come riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, Ivan Provedel sarà costretto agli straordinari. Il portiere è apparso stremato e giù di tono nella gara di giovedì contro lo Sturm Graz ma con l’Udinese toccherà ancora a lui.

Sarri e la Lazio infatti non hanno alternative: Maximiano ha infatti un problema all’anca che non gli permette di poter giocare in tranquillità.