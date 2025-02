Piccoli a Dazn: «Sono contento per il mio gol ma è un peccato perchè non meritavamo di perdere»

Piccoli, l’attaccante che aveva portato il parziale pareggio contro la Lazio analizza il match rilasciando queste considerazioni

LA PARTITA – «Complimenti di Nicola? Domani ci parlerò, sono contento per il gol ma meritavamo almeno il pareggio o comunque qualcosa in più. Reazione? Si, c’è stata dopo Torino, sapevamo che avremmo fatto una buona partita, dispiace non aver fatto un punto ed aver fatto un errore di gruppo sul loro gol. Gol? Sapevo da prima che la palla sarebbe arrivata lì, ho attaccato la palla aspettando prima di partire. Una delle mie forze è il salto per il colpo di testa, volevo farlo perchè l’avevo sfiorato contro il Lecce. E’ importante per me ma dovrò rifarlo con il Parma».

OBIETTIVO ED EVOLUZIONE – «Obiettivo personale? Mah, sono ad otto ma non mi metto un obiettivo, lavoro partita per partita per aiutare la squadra. La salvezza è fondamentale per noi! Evoluzione? Sono migliorato a giocare con la squadra, la mia forza è attaccare lo spazio perché sono veloce. Potevo già essere ad un paio di gol in più ma continuo a lavorare per farlo».