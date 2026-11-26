Lazio, Angelo Peruzzi torna a parlare della sua esperienza dirigenziale a Formello e racconta i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dal mondo del calcio

Lontano dai riflettori e dalle dinamiche del calcio professionistico, Angelo Peruzzi si gode una nuova fase della propria vita. L’ex portiere e dirigente della Lazio è tornato a parlare sulle colonne de La Repubblica, in occasione di un’intervista dedicata anche al prossimo impegno della Juventus.

L’ex estremo difensore ha ripercorso alcuni aspetti della propria esperienza nel mondo del pallone, soffermandosi sulla decisione di interrompere la carriera dirigenziale. Una scelta maturata per la perdita di quel divertimento che aveva accompagnato la sua vita da calciatore.

Peruzzi racconta i motivi del suo addio

Dopo aver vissuto il mondo biancoceleste sia da calciatore sia da dirigente, Peruzzi ha deciso di cambiare radicalmente le proprie abitudini. L’ex portiere ha spiegato come alla base del suo allontanamento dal calcio ci fosse soprattutto una questione personale.

«Sono stato dirigente della Lazio, poi ho smesso: non mi divertivo più. Vivo a Blera, il mio paese in provincia di Viterbo, mi piace la campagna e stare tranquillo. Non mi annoio, le giornate volano, la vita vola».

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Lazio, la nuova vita di Peruzzi lontano dai riflettori

La tranquillità della campagna ha preso il posto delle responsabilità dirigenziali e degli impegni quotidiani legati al calcio professionistico. L’ex dirigente della Lazio ha ritrovato nel suo paese d’origine una dimensione di vita differente.

Dalle sue dichiarazioni emerge la serenità con cui sta affrontando questo capitolo della propria esistenza. Nessun rimpianto esplicitamente manifestato per le responsabilità dirigenziali, ma un legame ancora forte con la componente più genuina dello sport che ha caratterizzato la sua carriera.

Nonostante la decisione di allontanarsi dal pallone, c’è un aspetto della quotidianità da calciatore che Angelo Peruzzi ricorda con particolare nostalgia. Non si tratta delle grandi partite, dei trofei o dell’adrenalina delle competizioni ufficiali, bensì di un momento vissuto durante gli allenamenti.

«Una cosa del calcio mi manca: la partitella a fine allenamento, quando si gioca come bimbi al campetto, per puro divertimento. I tuoi più grandi amici diventano nemici in un istante, un istante che poi finisce subito. È l’essenza del calcio, lì si vede l’anima del giocatore».

Parole che raccontano il rapporto di Peruzzi con il calcio nella sua forma più autentica, lontana dalle pressioni e dalle responsabilità professionali. Un sentimento che continua ad accompagnare l’ex portiere biancoceleste anche nella sua nuova vita a Blera.