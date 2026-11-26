Lazio, Daniele Chiffi ritrova i biancocelesti nella sfida contro il Torino: sono diversi gli episodi arbitrali controversi che hanno alimentato le polemiche

Sarà Daniele Chiffi a dirigere la sfida tra Torino e Lazio, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una designazione che riporta alla memoria diversi episodi controversi che hanno caratterizzato le precedenti direzioni arbitrali del fischietto della sezione di Padova con protagonisti i biancocelesti.

Dai cartellini rossi non estratti ai calci di rigore contestati, passando per reti annullate e accese proteste degli allenatori: sono numerosi gli episodi che negli ultimi anni hanno alimentato le discussioni attorno all’operato del direttore di gara.

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Chiffi e le polemiche del 2021: da Caicedo a Bakayoko

Uno dei precedenti più discussi risale all’11 aprile 2021, quando la Lazio si impose per 1-0 sul campo dell’Hellas Verona. Il direttore di gara annullò, dopo l’intervento del VAR, una rete di Felipe Caicedo per una sbracciata dell’attaccante ecuadoriano, sanzionato anche con un cartellino giallo. A manifestare il proprio disappunto per la gestione disciplinare dell’incontro fu Massimiliano Farris, allora viceallenatore biancoceleste.

Particolarmente controversa fu anche la direzione arbitrale di Milan-Lazio del 12 settembre 2021. Al 63′, Tiémoué Bakayoko intervenne duramente su Francesco Acerbi, ricevendo solamente un cartellino giallo. Una decisione che divise i moviolisti, alcuni dei quali ritennero necessario il cartellino rosso. Nel finale venne inoltre espulso Maurizio Sarri dopo un confronto con Alexis Saelemaekers.

Lazio, Chiffi e le due sfide contro l’Inter finite al centro delle polemiche

Altri episodi controversi risalgono alle due sfide contro l’Inter della stagione 2024/2025. Nel pesante 0-6 incassato all’Olimpico, a far discutere fu il calcio di rigore concesso ai nerazzurri per un fallo di mano di Samuel Gigot, seguito da un intervento in gamba tesa di Lautaro Martinez rimasto senza sanzioni disciplinari.

Nonostante il penalty fosse stato giudicato corretto, la gestione complessiva dell’episodio costò al direttore di gara diverse critiche.

Anche nella gara di ritorno, terminata 2-2 a San Siro il 18 maggio 2025, non mancarono le polemiche. I biancocelesti reclamarono per una trattenuta di Marcus Thuram ai danni di Adam Marusic in occasione della rete di Denzel Dumfries. Nel finale Chiffi espulse entrambi gli allenatori, Marco Baroni e Simone Inzaghi, prima di concedere, attraverso l’intervento del VAR, il rigore trasformato da Pedro.

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L’arbitro fece discutere anche nella vittoria contro l’Atalanta

Diversi episodi contestati caratterizzarono anche il successo per 1-0 ottenuto dalla Lazio a Bergamo il 6 aprile 2025. A finire sotto osservazione furono alcune mancate ammonizioni ai danni dei giocatori dell’Atalanta.

Particolarmente discusso fu un contatto tra Marten de Roon e Fisayo Dele-Bashiru. Il direttore di gara assegnò una punizione ai bergamaschi nonostante fosse stato proprio il centrocampista biancoceleste a subire un pestone. Non mancarono inoltre momenti di tensione quando Juan Cuadrado proseguì l’azione nonostante l’infortunio di Nuno Tavares.

Chiffi ritrova il Torino: quel precedente ricco di controversie

Curiosamente, uno dei precedenti più discussi riguarda proprio Torino-Lazio del 1° novembre 2020. La partita, terminata 4-3 in favore dei biancocelesti, fu caratterizzata da una gestione dei calci di rigore che attirò numerose critiche, con decisioni contestate da entrambe le squadre.

Più recente, invece, il precedente del 24 gennaio 2026 contro il Lecce. In quell’occasione fece discutere un contatto in area tra Mattia Zaccagni e Danilo Veiga, giudicato non meritevole della concessione di un calcio di rigore.

Una serie di precedenti che contribuisce ad accendere l’attenzione sulla prossima direzione arbitrale di Chiffi, senza tuttavia poter considerare tutti gli episodi controversi come errori. La Lazio di Gennaro Gattuso, impegnata nella difesa del primato in classifica, si augura che questa volta a parlare sia solamente il campo.