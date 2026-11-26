Lazio, Kenneth Taylor non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare: le condizioni dell’olandese e le possibilità di recupero per la sfida contro il Torino

Non arrivano buone notizie da Formello a pochi giorni dalla prossima giornata di Serie A. La Lazio di Gennaro Gattuso continua a preparare la trasferta contro il Torino, ma il tecnico biancoceleste deve fare i conti con un nuovo problema di natura fisica. A preoccupare è la situazione di Kenneth Taylor, che non ha preso parte all’allenamento odierno.

Il centrocampista olandese è alle prese con un affaticamento muscolare che mette in dubbio la sua disponibilità per la partita contro la formazione allenata da Ignazio Abate. Le sue condizioni saranno valutate nel corso delle prossime ore, quando lo staff biancoceleste potrà comprendere meglio quali siano i margini per un eventuale recupero.

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Taylor si ferma a Formello: le condizioni del centrocampista

L’assenza di Taylor rappresenta un imprevisto nella preparazione della tredicesima giornata di campionato. Il centrocampista dovrà gestire il problema muscolare nei prossimi giorni, evitando di aumentare i carichi di lavoro e rischiare di peggiorare la situazione.

Al momento non è da escludere una sua presenza nella lista dei convocati per la trasferta piemontese. Molto, tuttavia, dipenderà dalle risposte fisiche dell’olandese nelle ultime ore che precederanno la partenza della squadra.

Lazio, il piano per recuperare Taylor contro il Torino

L’obiettivo dello staff della Lazio è quello di recuperare Taylor almeno per la panchina. La possibilità di averlo a disposizione, anche soltanto per uno spezzone nella ripresa, garantirebbe a Gattuso un’alternativa importante. La parola d’ordine, però, resta prudenza. Il club biancoceleste non intende correre rischi inutili, soprattutto considerando la necessità di preservare il calciatore per i successivi impegni stagionali.

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Gattuso attende Taylor: le valutazioni verso la trasferta

L’eventuale forfait dell’olandese costringerebbe Gattuso a rivedere le proprie valutazioni in mezzo al campo. La Lazio vuole confermarsi ai vertici della classifica e dare continuità all’ottimo rendimento mostrato nella prima parte della stagione, ma senza compromettere la salute dei propri interpreti.

Le prossime ore saranno dunque importanti per capire se Taylor riuscirà a recuperare in tempo per la sfida dell’Olimpico Grande Torino. Esistono ancora margini per averlo a disposizione, ma la sua convocazione rimane in dubbio.