Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioNews24: dall’incredibile avvio di stagione dei biancocelesti al futuro della contestazione dei tifosi

L’ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioNews24 per analizzare lo straordinario avvio di stagione della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Diversi i temi affrontati nel corso dell’intervista: la crescita di Noslin, il rendimento di Frattesi, le strategie in vista del calciomercato di gennaio, il rapporto tra la tifoseria biancoceleste e la società e le prospettive nella corsa allo Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Prima dell’inizio della stagione eri piuttosto perplesso su come la Lazio sarebbe potuta ripartire dopo lo scorso campionato, considerando anche la contestazione nei confronti della società. Da cosa dipende questo incredibile avvio di stagione? In cosa hai notato maggiormente la bravura di Gattuso?

«Lo scetticismo non era soltanto il mio, ma era generale. Nessuno poteva pensare che la Lazio potesse vincere dieci partite, pareggiarne due ed essere prima in classifica. Le dieci vittorie e i due pareggi sono arrivati attraverso un modo di giocare da grande squadra, e questo è un merito. Gattuso è riuscito a compattare l’ambiente e il gruppo, a isolarlo e a far capire molto velocemente i propri dettami tattici. In generale il merito dell’allenatore è molto alto, ma bisogna sottolineare anche la disponibilità dei giocatori. Soprattutto c’è un atteggiamento del gruppo che è importante, se non addirittura indispensabile».

A proposito dei giocatori rivalutati da Gattuso, oltre a Frattesi, probabilmente il miglior acquisto estivo della Lazio, sta emergendo anche Noslin, rilanciato dopo la difficile stagione dello scorso anno con Sarri. Sei sorpreso dal suo exploit? Credi che possa diventare il centravanti titolare della Lazio anche a discapito di Pinamonti?

«Quest’anno ha dimostrato di sapersi adattare a fare il centravanti, l’esterno e la seconda punta. C’è un gruppo che va d’accordo e adesso Noslin si sta prendendo delle soddisfazioni. Mi ha sorpreso, non me l’aspettavo ma se lo merita».

E per quanto riguarda Frattesi?

«Frattesi è sempre stato un grande giocatore, ma non ha mai giocato con continuità in nessuna squadra, se non nel Sassuolo. All’Inter c’era Barella e giocava una volta ogni tanto. È un giocatore bravo non soltanto negli inserimenti, ma anche nell’interdizione e nel recupero del pallone. Se ne sono accorti soltanto adesso, anche all’Inter. La Lazio lo fa giocare con maggiore continuità».

Guardando all’imminente mercato di gennaio, nelle ultime settimane sono stati fatti i nomi di Man, Lang, Chiesa e Perisic, tutti giocatori che agiscono prevalentemente sulle corsie esterne. Pensi che sia quello il ruolo da attenzionare maggiormente per Gattuso e Fabiani, qualora la Lazio potesse e decidesse di intervenire per rafforzare la rosa?

«In questo momento, secondo me, la cosa importante è non vendere, Chiaro che poi tutte le squadre possono essere migliorate ma la Lazio è prima in classifica e mi auguro non si tocchi nulla. Ad esempio, se cedi Taylor perdi un equilibrio importante».

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Un tema che ha fatto discutere molto nell’ultimo anno e mezzo in casa Lazio è quello del rapporto tra i tifosi e la società. Si è aperta una sorta di tregua, con la tifoseria che tornerà allo stadio sia per la gara contro l’Atalanta che per il derby. Credi che questo possa rappresentare un primo passo verso la fine definitiva della protesta, nonostante sia stato ribadito che la contestazione riprenderà il mese successivo?

«Al di là del fatto che la Lazio sia prima, seconda, ultima o vinca tre scudetti di fila, il discorso dei tifosi che non entrano allo stadio è ben chiaro. Se li conosco un po’, considerando quello che hanno fatto fino adesso e quello che vogliono, non penso che la protesta possa finire. L’amore che i tifosi della Lazio hanno per questa squadra e per questa maglia, però, è immutato, sia che entrino allo stadio sia che rimangano fuori. Sono ugualmente atti d’amore, anche quando rimani fuori dallo stadio, perché significa sacrificarsi per una fede che hai. Penso che questa situazione continuerà fino a quando non succederà qualcosa. Per due partite, compreso il derby, i tifosi hanno comunque deciso di entrare e far sentire il loro sostegno non soltanto da fuori».

Come giudichi la corsa ai vertici della classifica? Inter, Roma e Milan sono tra le squadre più vicine alla Lazio, mentre Juventus e Napoli sono maggiormente staccate. Quali devono essere adesso gli obiettivi dei biancocelesti?

«Inter e Roma sono squadre che avevano come obiettivo iniziale quello di vincere lo Scudetto. La Lazio è partita con molta umiltà, però con un’identità di gioco ben caratterizzata, e si è visto, perché le partite che ha vinto le ha vinte giocando bene. All’inizio dell’anno pensavo che conquistare la qualificazione alla Conference League fosse un miracolo. Adesso, invece, vista la posizione in classifica, penso che gli obiettivi siano cambiati e che la Lazio debba lottare per un posto in Champions League. Se poi non dovesse riuscirci per uno o due punti, la stagione sarebbe stata ugualmente straordinaria. A questo punto, però, penso che la squadra di Gattuso debba puntare a un posto nelle coppe europee più importanti, Champions League oppure Europa League».

Per quanto riguarda le rivali, quali sono secondo te le squadre più attrezzate?

«Secondo me Inter e Roma hanno qualcosa in più delle altre. Poi non metto limiti alla provvidenza: la Lazio è prima in classifica già da due giornate e può rimanerci anche adesso. Le cose cambiano perché cambiano anche le prospettive delle altre squadre quando affrontano la Lazio. Adesso la incontrano con un timore differente. Quando affronti una squadra che è prima in classifica, il timore non ti permette di giocare bene o con la stessa tranquillità con cui affronteresti la penultima in classifica o una squadra che ha tantissimi problemi».

«In questo momento la Lazio non deve diventare presuntuosa quando gioca contro le squadre cosiddette minori. Se continua a giocare con questa umiltà, può arrivare lontanissimo. Anche negli scontri diretti abbiamo visto che la Lazio non ha avuto paura di niente: ha vinto tre a zero contro la Juventus e ha affrontato squadre importanti come il Milan. Adesso vedremo quello che succederà contro le altre».

Hai parlato della vittoria della Lazio contro la Juventus. Ti aspettavi un inizio di stagione così difficoltoso da parte dei bianconeri e del Napoli oppure, come accaduto in positivo con la Lazio, ti hanno sorpreso in negativo?

«Mi aspettavo che il Napoli avesse questo impatto, perché è una squadra a fine ciclo con alcuni giocatori, sia a livello anagrafico sia per quanto riguarda la loro permanenza all’interno della rosa. Hanno vinto due Scudetti negli ultimi quattro anni, hanno dato tanto e la carta d’identità avanza. Secondo me è una squadra per la quale il presidente ha cercato di prendere Allegri per la gestione, ma non è facile, soprattutto quando hai giocatori che sono un po’ a fine ciclo».

«La Juventus è una squadra che deve ancora trovare un po’ di identità. Spalletti gliela sta dando, ma secondo me sono stati commessi degli errori anche a livello di acquisti. L’attaccante non è arrivato, sono arrivati dei giocatori che pensavano potessero essere gli attaccanti di cui avevano bisogno, ma non lo sono. Per quanto riguarda lo Scudetto, penso che Inter e Roma se lo giocheranno, con la Lazio come terzo incomodo. Vediamo anche il Como e magari il Milan, che in questo momento è lì e quindi va considerato».

Anche il Milan, dunque, deve essere considerato nella corsa alle prime posizioni?

«Sì, ma va considerato per come gioca. C’è un cambiamento nel calcio, anche a livello tattico. Ci sono squadre che, pur non avendo grandissimi giocatori, giocano bene. Quando giochi bene, quando corri, quando pressi e hai un modo di giocare differente, sicuramente metti in difficoltà quelle grandi squadre che hanno ancora la cultura dell’aspettare e poi ripartire».

SI RINGRAZIA FERNANDO ORSI PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA