Grassadonia: «Vedere la Lazio in vetta alla classifica è una bella sorpresa. La squadra ha acquisito grande consapevolezza» – Lazio News 24

Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, ha parlato a margine del premio “Bulgarelli Number 8” tenutosi a Bologna. Diverse le tematiche affrontate

Tempo di premiazione per il tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia, che ha ricevuto il premio “Bulgarelli Number 8” presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio a Bologna. Sono state diverse le tematiche affrontate dall’allenatore biancoceleste:

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EVOLUZIONE CALCIO FEMMINILE – «Alleno la Lazio Women da cinque stagioni e posso dire che il movimento femminile italiano ha compiuto passi da gigante, diventando estremamente competitivo. Rispetto ad altre realtà estere c’è ancora un divario da colmare, ma la strada intrapresa è quella giusta e le prospettive di crescita sono enormi.

Per quanto riguarda la gestione del gruppo, guidare le donne presenta difficoltà maggiori, ma si lavora con persone più trasparenti e dirette: non nascondono i problemi e cercano sempre un confronto aperto. Da questo punto di vista considero il calcio femminile decisamente più evoluto rispetto a quello maschile e intendo proseguire questo percorso per diversi anni».

LAZIO DI GATTUSO – «Vedere la Lazio in vetta alla classifica è una bella sorpresa fino a un certo punto. Vivendo Formello ogni giorno li osservo dal campo adiacente: lavorano con una carica contagiosa e a ritmi elevatissimi. La squadra ha acquisito una grande consapevolezza nei propri mezzi, gioca con entusiasmo e convinzione. Essendo in un momento di totale fiducia, sono sicuro che questo rendimento durerà a lungo e che potranno essere protagonisti fino alla fine del campionato».