Settore giovanile Lazio, weekend da applausi per le giovani aquile! Quattro vittorie e un pareggio

Settore giovanile Lazio, fine settimana senza sconfitte per le formazioni biancocelesti: la Primavera supera il Cagliari allo scadere e U16 imbattuta
Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile della Lazio, protagonista di risultati importanti tra sabato 7 e domenica 8 novembre. Le giovani aquile chiudono il weekend senza conoscere la sconfitta, conquistando quattro vittorie e un pareggio nelle cinque partite disputate. Un bilancio che conferma il buon momento attraversato da diverse formazioni biancocelesti, capaci di distinguersi nei rispettivi campionati.
Dalla vittoria della Primavera sul campo del Cagliari fino all’ennesimo successo dell’Under 14 Regionali, il vivaio capitolino continua a raccogliere risultati incoraggianti. Particolarmente significativi anche i percorsi dell’Under 16, ancora imbattuta, e dell’Under 15, tornata al secondo posto in classifica.
La Primavera espugna Cagliari! Under 18 fermata dall’Atalanta
La copertina del weekend spetta alla Primavera di Francesco Punzi, capace di conquistare tre punti preziosi nella trasferta di Assemini contro il Cagliari. Una sfida combattuta e risolta soltanto nei minuti conclusivi grazie alla rete di Sulejmani, decisivo al 90′ per il successo biancoceleste per 1-0. Una vittoria che premia la determinazione delle giovani aquile, brave a crederci fino all’ultimo.
Pareggio invece per l’Under 18 di Cristiano Lombardi, che impatta 1-1 contro l’Atalanta. La Lazio passa in vantaggio grazie alla rete di Lulaj, ma viene raggiunta nel finale dai bergamaschi, che evitano così la prima sconfitta stagionale. Per i classe 2009 si tratta comunque del terzo risultato utile consecutivo, un rendimento che permette ai capitolini di rimanere vicini alla zona playoff.
Turno di riposo, invece, per l’Under 17 di Alessio Fazi, che non è scesa in campo durante il fine settimana.
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U16 senza sconfitte! Tris all’Ascoli e quarto posto
Prosegue il percorso positivo dell’Under 16 allenata da Simone Rughetti. I biancocelesti conquistano una convincente vittoria per 3-0 sul campo dell’Ascoli, grazie alle reti realizzate da Coppola, Girotti e Pellegrino.
Un successo che permette alla Lazio di allungare ulteriormente la propria striscia positiva: otto risultati utili consecutivi, frutto di cinque vittorie e tre pareggi. Numeri che testimoniano la continuità della formazione capitolina, attualmente al quarto posto della classifica.
Sorride anche l’Under 15 di Valerio Gualdaroni, vittoriosa di misura nella trasferta contro l’Ascoli. A decidere l’incontro è Vinci, autore nella ripresa della rete che consegna i tre punti alle giovani aquile. Un successo particolarmente importante anche in ottica classifica: approfittando dei passi falsi delle dirette concorrenti, la Lazio torna al secondo posto e rilancia le proprie ambizioni.
Settore giovanile Lazio, Under 14 Regionali inarrestabile: otto vittorie su otto!
Continua a impressionare il cammino dell’Under 14 Regionali Eccellenza guidata da Igor Spiridigliozzi. Le giovani aquile espugnano il campo del Latina con un netto 4-0, conquistando l’ottava vittoria in altrettante partite disputate.
Grande protagonista dell’incontro De Francesco, autore di una doppietta, mentre le altre due reti portano le firme di Afonso Delgado e De Antoniis. Una prestazione che permette ai classe 2013 di confermare il proprio primato in classifica e mantenere un percorso finora perfetto.
Nessun impegno ufficiale, invece, per l’Under 14 Pro di Matteo Grassi, che ha osservato un turno di riposo.
Il bilancio complessivo del fine settimana conferma dunque un momento positivo per il vivaio della Lazio. Quattro successi, un pareggio e nessuna sconfitta, con diverse formazioni protagoniste nelle zone alte delle rispettive classifiche.