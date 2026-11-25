Calciomercato Lazio, la volontà di Gattuso è chiara: nessuna cessione dei big a gennaio. Colpi mirati per rafforzare la rosa sebbene incomba lo spauracchio del blocco

La Lazio capolista non ha alcuna intenzione di stravolgere gli equilibri di uno spogliatoio che sta volando in cima alla Serie A, ma Gennaro Gattuso ha già tracciato con lucidità la linea guida per la finestra invernale di gennaio 2027. La richiesta del tecnico calabrese alla dirigenza biancoceleste è chiara e mirata: servono due rinforzi specifici — una mezzala e un esterno offensivo — da integrare con formule sostenibili come il prestito con diritto di riscatto, a patto che non venga sacrificato nessun titolare e che il club riesca a superare i paletti finanziari attualmente sul tavolo. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha già individuato i profili ideali per accontentare l’allenatore.

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Gli obiettivi: Brescianini, Man e Lang

Sul fronte degli obiettivi in entrata, le priorità dei biancocelesti rispondono a precise esigenze tecnico-tattiche legate alla gestione delle energie nella seconda parte di stagione. A centrocampo Gattuso cerca un elemento dotato di fisicità e tempi d’inserimento che possa alternarsi con Davide Frattesi, e in cima alla lista monitorata spicca il nome di Marco Brescianini.

Parallelamente, per il reparto offensivo serve un’alternativa di qualità sulle corsie esterne capace di far rifiatare capitan Mattia Zaccagni: in quest’ottica la dirigenza biancoceleste segue con attenzione Dennis Man, profilo valutabile in prestito dal PSV Eindhoven, senza trascurare la suggestione legata a Noa Lang del Napoli.

Il patto di incedibilità: blindati i gioielli di Gattuso

Prima ancora di ragionare sui possibili volti nuovi, la condizione imprescindibile posta dal tecnico calabrese riguarda la tutela integrale dell’attuale gruppo squadra. L’allenatore ha infatti chiesto e ottenuto precise rassicurazioni sia dai calciatori sia dalla società per respingere qualsiasi assalto dall’estero e bloccare sul nascere ogni eventuale partenza eccellente a gennaio, mettendo al sicuro pedine fondamentali dello scacchiere biancoceleste come Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen, Kenneth Taylor e Tijjani Noslin.

Nodo conti e possibili uscite per sbloccare il calciomercato

Ogni manovra resta tuttavia subordinata al verdetto di dicembre sui conti al 30 settembre. Il presidente Claudio Lotito è al lavoro per evitare il blocco totale delle operazioni e ottenere quantomeno il via libera a muoversi in regime di saldo zero. Qualora si concretizzasse questo scenario, per liberare risorse economiche e posti in lista i principali indiziati a lasciare Formello sarebbero quei giocatori in scadenza a giugno 2027 ormai fuori dal centro del progetto tecnico, tra i quali figurano Danilo Cataldi, seguito con interesse dal Bologna, oltre a Manuel Lazzari e Luca Pellegrini.