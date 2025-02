Pedro Lazio, i giornali lo portano in trionfo post Monza: i voti dei quotidiani premiano lo spagnolo. I giudizi dopo il 5-1

Pedro Lazio, i giornali portano in trionfo il giocatore spagnolo dopo i due gol messi a segno contro il Monza nel 5-1 finale

Pedro è stato sicuramente uno dei protagonisti del 5-1 finale con cui la Lazio si è sbarazzata del Monza. Una doppietta per lo spagnolo, votato anche come migliore in campo e oggi incoronato dai giornali, con 8 che fioccano ovunque per lui.

Questo il commento del Messaggero: «Una doppietta (dopo sei anni: giocava con il Chelsea) che lo lancia tra i migliori cannonieri di stagione tra i biancocelesti: sono 5 gol in A e 4 in Europa League. Davanti a Pizzignacco non sbaglia un colpo».