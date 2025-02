Pedro a LSC: «Sono in fiducia, ecco il mio segreto... Loro fortissimi, ma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, a LSC prima del calcio d’inizio della partita contro il Napoli

Pedro ha parlato ai microfoni di LSC prima del calcio d’inizio di Lazio Napoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «É una partita complicata, sono fortissimi sarà difficile vincere qua ma stiamo giocando davanti ai nostri tifosi, speriamo di ottenere una vittoria anche qua. Se sarà uguale all’andata? No, ogni partita è diversa, abbiamo fatto buone prestazioni ma oggi deve essere lo stesso, il Napoli è complicato, compatto, contropiedi, stanno facendo molto bene. Se oggi sono più forte? Il segreto è la fiducia, lavorare, sono in buon momento di forma, sono comodo con la squadra, per questo mi trovo bene dentro e fuori. Feeling? E’ stata una cosa speciale dal primo giorno, tutti i tifosi sono incredibili come la società e squadra. Ringrazio tutti per il rapporto, non è facile».